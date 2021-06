Under natten till tisdag gjordes en mjukvaruuppdatering i stora delar av Karlstad. Poängen var att säkra driften och vissa störningar var att vänta under natten. Men, störningarna fortsatte alltså in på morgonen och påverkar även Hammarö.

Karlstad el- och stadsnät uppger vid 07:30 att de arbetar på att lösa problemet. Inför mjukvaruuppdateringen uppmanades kunderna att starta om sin utrustning på morgonen, i det fall kunden upplever störningar i nätet.