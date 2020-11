Strömavbrott och nedfallna träd på flera håll

I skrivande stund är det strömavbrott i Sunne, Årjäng, Hagfors, Filipstad, Torsby och Karlstad. Runt 2 000 hushåll påverkas av dessa avbrott.

Det har också fallit träd över vägbanan på flera håll och flera tågavgångar har ställts in.

Linje 74, Fryksdalsbanan, från Torsby till Karlstad, ersätts av buss under förmiddagen. Detsamma gäller linje 70, där sträckan mellan Åmotfors och Charlottenberg ställs in under morgonen till följd av väderförhållandena. Värmlandstrafik uppger att de arbetar på ersättningstrafik.