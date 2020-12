Sundsta-Älvkullen spelade in luciatåget – Läraren: ”Väldigt viktigt”

Sundsta-Älvkullegymnasiets luciafirande är en uppskattad jultradition bland elever och lärare.

Ola Lindholm är bild- och medielärare och har varit med och hjälpt till vid inspelningen, som gjordes av UF-företaget Lpa media och gymnasiets medieelever. Han är glad över att elever och lärare får ta del av luciatåget, om än digitalt.

– Det är väldigt viktigt, speciellt på vår skola där vi har ett stort estetiskt program, det är viktigt att få visa upp sig, säger Ola Lindholm.

Det är musikprogrammets elever i årskurs två och tre som utgör luciakören, under ledning av Håkan Agnarsson.

Stor uppskattning

Vissa lärare delade sin skräm och tittade på luciatåget tillsammans med eleverna, andra tittade på den enskilt på Youtube. Videon har redan visats över tusen gånger.

– Både elever och lärare har visat stor uppskattning, säger Ola Lindholm.

Sundsta-Älvkullegymnasiet har flera föreställningar och uppvisningar under året, och under denna tid, när fjärr- och distansundervisning är regel snarare än undantag, finns en chans att fler framträdanden spelas in, tror Ola Lindholm.

– Det viktiga är att eleverna får erfarenhet, både de som uppträder och de som filmar och redigerar.