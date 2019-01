Svårt hitta bärgare till Båten

Under måndagen sitter flera tjänstemän i möte på Karlstads kommun för att försöka hitta en lösning för den havererade Båten som kantrade på sin fasta plats i Klarälven i torsdags. Sedan dess har dykare konstaterat att restaurangbåten ligger stabilt på botten, och att den inte kommer att flyta iväg inom den närmsta framtiden tack vare den omgivande isen. Tiden är dock en faktor som kommunen måste ta hänsyn till när båten ska bärgas.

– När isen lossar är skrovet ganska stabilt, men överdelen kommer inte att klara en islossning. Då kommer vi att ha delar av den här restaurangbåten som flyter längs hela Klarälven, säger Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör på Karlstads kommun.

Hoppas på snabb upphandling

Enligt honom har Fortum gjort bedömningen att islossningen väntas den första veckan i mars. Därför måste kommunen hitta en entreprenör som kan börja plocka bort överdelen på Båten så fort som möjligt.

– Normalt kör man in sådana här vrak på ett varv och styckar upp dem under ordnade former, men den möjligheten finns ju inte här. Så nu sitter vi och funderar över vilka som kan hjälpa oss med den typen av arbete, säger Per-Anders Bergman.

– Det finns ingen som är specialiserad på restaurangbåtar som har gått i kvav, säger han.

Nu hoppas kommunen att de kan hitta en entreprenör och göra en snabbare upphandling än de normalt kan göra, med tanke på lagen om offentlig upphandling.

– Det finns ju ett trängande behov här, men det kommer fortfarande att ta ett antal dagar, säger Per-Anders Bergman.