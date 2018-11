Täbys kommunalråd: ”Vi lämpar inte över avsiktligt”

– Nu är det inte så att vi hänvisar, vi hjälper människor att se hur man gör för att ordna en bostad. Sen om de väljer att flytta ut i landet, så kan vi inte ha någonting emot det. Vi kan inte hindra folk att flytta, säger Erik Andersson (M), kommunalråd i Täby.

Men det är den uppfattningen som vi hör från personer som arbetar med nyanlända här i Täby till exempel, att man hänvisar personer att söka ute i landet.

– Men vi hjälper till att visa hur man gör, det är väl inte så konstigt att man vill ha en permanent bostad, säger Erik Andersson (M).

Skulle ni kunna göra mer, att till exempel förslänga de tillfälliga kontrakten som nyanlända får eller bygga modulhus, så att personer skulle kunna stanna kvar en längre tid i samband med att deras etableringstid tar slut?

– Vi tror inte att modulhus är en bra lösning. Staten har bestämt en etablering under två års tid, under de här två åren hjälper tvi till så mycket vi kan. För att människor ska komma in i samhället, lära sig språket och jobba. Om staten anser att etablering ska vara längre, då får de förlänga etableringsperioden.

Täbys kommunalråd tycker att problemet är anvisningslagen, som tvingar kommuner att ta emot nyanlända.

– Vi har en stor bostadsbrist i Täby och Stockholm och då är det svårt att hitta en bostad. Det finns många andra grupper som skulle vilja ha en bostad. Det är viktigt för oss att ha en rättviseprincip, alla ska behandlas lika.