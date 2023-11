Pappa Per och barnen Emma och Sigrid är på väg in på Ruds kyrkogård. I handen bär Per en plastpåse med ljus och en tändare.

– Vi ska tända ljus för farmor, säger Sigrid.

– ... och för farfar, fyller storasyster Emma i.

De gör som tusentals värmlänningar gör den här helgen. Besöker gravar och pysslar om sina minnen av saknade kära.

– Det känns bra att ta med barnen, och hålla minnena och berättelserna levande om mamma och pappa, säger Per.

