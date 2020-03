Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Hebbe Sisters nya album är en hyllning till swingjazzens storhetstid. Foto: SVT

The Hebbe Sisters från Arvika på turné

Sångtrion The Hebbe Sisters från Arvika är på turné, en turné som det svänger om. Den här turnén och deras nya album ”Jazz it up and move” är fylld av glädje och entusiasm och musiken har sitt ursprung i swingjazzen från 30- och 40-talet. Under våren gör de tre spelningar i Värmland. Deras musikaliska budskap tog avstamp på premiären i Västerås. SVT Värmland träffade dem under konsertkvällen i Kil.

K-2020-0306-VOD-HEBBEKULISS – Säffle Jazzklubb, sedan Arvika, efter det bär det av till Stockholm igen och så lite TV – så turnén håller på lite då och då under mars-april när skivan är aktuell. Sedan är det iväg till Vallentuna, Nynäshamn och Bollnäs och så är det releasefest på Fasching i Stockholm, berättar Josefine Hebbe strax innan det är dags för bandet att testa mikrofoner i konsertlokalen i Kils Arena. "Inte gammal, utan bra musik" Med på scenen finns Jan Adefelt Swingtime Trio. Jan Adefelt på kontrabas, Stefan Gustafson på piano och Bengt Stark bakom trummorna. Tre väletablerade jazzmusiker, som bland annat spelat tillsammans med artister som Monica Zetterlund, Arne Domnerus, Putte Wickman och Alice Babs. Och när lillasyster Hebbe, Maria, tar ton i en välbekant gammal jazzdänga och sjunger "Swing it magistern" så ser man blickar mötas mellan musiker och en ny levande jazzgeneration. – Vi lyssnade på det här som barn. Det var vår älskade mormor som introducerade det för oss. Jag tror inte vi tänkte på det som gammal musik. Vi tänker att det här är riktigt bra musik. Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Duke Ellington, Alice Babs – wow! säger Maria Hebbe med sin strålande entusiasm. "Ett fräscht sound" Emelie fyller i: – Vi har ju tagit mycket inspiration från 30- och 40-talet men vi vill ju inte bara vara en ren kopia av hur musiken framfördes då utan också ta in den i vår tid. Det tycker jag att vi ha gjort i och med att vi har egna nyskrivna arrangemang och jobbat med de bästa tänkbara musiker av idag. Så vi har fått ett fräscht sound. Vänskap och musikutbyte Det nya albumet är en hyllning till swingjazzens storhetstid men den här gången har The Hebbe Sisters också samarbetat med bland andra den grammisnominerade trumpetaren Peter Asplund och en begåvad multiinstrumentalist och vän – Gunhild Carling. – Vi lärde känna henne redan 2008 när vi var på ett dansläger. Hon var så så spontan och bjöd med oss upp på scenen. Det var ju några år sedan och vi var ganska mycket yngre men efter det fick vi bland annat följa med henne till Berwaldhallen och där någonstans lade vi väl en grund för både en nära vänskap men också ett härligt utbyte av musik.

