Tjuv på äldreboende i Charlottenberg – tog sig in via taket

Enligt polisen ska den misstänkte mannen under natten till lördagen ha tagit sig in på äldreboendet via taket och en balkong till fastigheten.

Mannen ska först ha gått in i en tom lägenhet och sen till flera äldre personer i deras lägenheter medan de låg och sov. En mobiltelefon misstänks ha stulits. Personal på äldreboendet märkte att en dörr var öppen och misstänkte att någon obehörig tagit sig in. De slog larm till polisen som anträffade en misstänkt man hundra meter från äldreboendet. Enligt polisen hade då mannen en mobiltelefon på sig och han greps misstänkt för grov stöld samt olaga intrång. Dela Dela

