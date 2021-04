Tonvis med skräp under vårstädningen

Under lördagen pågick vårstädningen i Sunne och dess kyrkbyar. Bara där samlades över ett ton skräp av ett par hundra frivilliga in på land varav det mesta var plast och tusen och åter tusen cigarettfimpar. Utöver det plockades 50 cyklar, 17 kundvagnar och en hel del annat bråte upp ur Frykensundet, bland annat med hjälp av dykare. Men allt hanns inte med att få upp under lördagen.

– Dykarna sa att det finns arbete för en hel vecka för att rensa upp sundet, säger Peter Lindgren som är projektledare för vårstädningen.

Uppskattningsvis plockades ett par hundra kilo skräp, skrot och miljöavfall i Sysslebäck och Ambjörby. Där deltog ett 80-tal ideella skräpplockare städningen.

– Jag är så nöjd att det finns så många människor som tar av sin fritid och gör en samhällsinsats, säger Peter Lindgren.