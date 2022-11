Trots protester – Skillingmarks förskola läggs ner

I slutet av april fick föräldrarna till de tio förskolebarn och åtta fritidshemsbarn som fanns på förskolan i Skillingmark ett brev från skolområdets rektor. I brevet uppmanades föräldrarna ta ställning till om de ville att deras barn skulle få plats på en förskola på annan ort eller få dagbarnvårdare i Skillingmark vid en eventuell nedläggning av förskolan.

– Det gjorde att flera föräldrar bytte förskola för sina barn redan då eftersom hela barnomsorgssituationen blev så osäker i och med det brevet, säger Elin Magnusson som har barn i förskolan i Skillingmark och är en av dem som protesterat mot nedläggningen.

Söker dagbarnvårdare

Eda kommun har i onsdagens fullmäktigebeslut lovat föräldrarna i Skillingmark barnomsorg i annan förskola eller via en dagbarnvårdare och annonserar just nu efter en sådan. Men hittills har ingen jobbansökan kommit in från någon i Skillingmark vilket gör att det kan bli någon från en annan ort som får jobbet.

– I så fall kan vi hjälpa till med lokaler i Skillingmark, säger Edas skolchef Ingrid Elmgren.

Vad är då vinsten med att lägga ner förskolan?

– Ja, skillnaden blir stor eftersom det bara är en ensam person på barngruppen. Och där finns inte heller något krav om att verksamheten ska bedrivas enligt skollagen, vi har haft svårigheter med det i förskolan.

Flera skäl bakom beslutet

Eda kommun listar flera orsaker till att förskolan i Skillingmark ska läggas ner. Ett av dem är att antalet barn i såväl förskola som fritidshem minskar, ett annat är att skolledningen bedömt att verksamheten inte uppfyller de pedagogiska kraven i skollagen då det är så få barn. Men det handlar också om pengar.

Enligt kommunfullmäktiges beslutsunderlag kommer verksamheten göra ett underskott om 900 000 kronor under 2022.

