Två smittade på äldreboende i Grums

Det var i tisdags som testerna kom tillbaka positiva och några timmar senare flyttades de två smittade till kommunens särskilda covid-boende.

– Covid-boendet har stått klart och man hade redan en plan för vilken personal som skulle ringas in dit. När smittan väl kom kunde vi omedelbart flytta kunderna, säger Annika Lomarker.

Sedan dess har inga ytterligare fall av covid-19 konstaterats bland de boende.

– Vi har testat fler kunder men jag har inte fått hört talas om något mer positivt svar. Men det kan fort ändra sig, säger Annika Lomarker.

Vet inte hur smittan kom in

Under oktober har kommunens äldreboenden varit öppna för besökare, sedan regeringen beslutat att häva det tidigare besöksförbudet. Besöken ska dock ha skett under särskilda former för att begränsa smittspridning.

Vet ni hur de här personerna kommit i kontakt med coronaviruset?

– Jag har ingen aning om hur smittan kommit in, säger Annika Lomarker och tillägger att det nu är Smittskydd Värmland som ansvarar för att kartlägga smittspridningen.