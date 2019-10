Tyst protest mot slaveri

En tyst manifestation mot slaveri genomfördes i Karlstad under lördageftermiddagen.

Under parollen ”Walk for freedom” tågade deltagarna genom centrum i protest mot trafficking och alla former av människohandel.

Walk for freedom startade i Australien med målet att avskaffa alla former av modernt slaveri. – Man kanske tänker att det var något som hände i Afrika för länge sen, men det pågår här och nu, säger Filip Gepertz, som är kontaktperson för dagens manifestation i Karlstad. – Människor utnyttjas i trafficking och prostitution. Det pågår på hotellen här just nu. Ett 70-tal personer hade anmält sig till dagens manifestation, och liknande aktioner genomfördes samtidigt på över 450 platser i 50 länder. I Karlstad tågade ”Walk for freedom” för andra året. I Sverige genomfördes även manifestationer i Stockholm, Göteborg, Örebro, Falun och Jönköping. – Vi vill sätta ljus på frågan och få människor att tänka efter och reagera. Man kan till exempel ifrågasätta om en hantverkare är orimligt billig. Människor utnyttjas här idag, säger Filip Gepertz. Dela Dela

