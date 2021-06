Utebliven kollekt drabbar människor i nöd

De uteblivna kollekterna slår hårt mot såväl hjälporganisationer som andra organisationer.

Den största utbetalningen i kollektkompensationen går till hjälporganisationen Act Svenska kyrkan.

Detta efter att man kunnat konstatera att de insamlade medlen, främst från kollekter men också via sådant som brödförsäljning, lotterier eller insamling på julmarknader, minskat kraftigt.

Stort behov

Under 2019 samlade Karlstads pastorat in 273 500 kronor. Under förra året, 2020, var motsvarande siffra 201 500. Alltså 72 000 kronor mindre.

– Act Svenska kyrkan bedriver både katastrofarbete och långsiktiga insatser tillsammans med andra kyrkor och aktörer i olika projekt runtom i världen. Om våra bidrag minskar riskerar det att stoppa viktiga projekt som pågår, säger Kerstin Almegård, präst och samordnare för det internationella arbetet i Karlstads pastorat.

Samtidigt har pandemin ökat behoven för dem som insatserna är till för att hjälpa. Och det är därför som kyrkorådet tagit beslut om ett extra anslag för att kompensera för bortfallet av kollekter och andra insamlade medel.