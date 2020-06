5 000 kronor extra för flyttad semestervecka: ”Det är ett hån”

Arbetsbelastningen på sjukhusen i Värmland har varit hög under coronapandemin. Inte bara på grund av all covid-vård och hårdare hygienrutiner, utan också för att många patienter verkar dra sig för att söka vård och när de väl kommer in är de sjukare än de hade behövt vara. Nu har över 700 vårdanställda skrivit under en protest mot att de inte får mer uppskattning och kompensation för sitt slit.

Det var Lena Gjevert, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör, som tog emot namnlistan på måndagen. Hon pekar på det beslut som tagits redan i torsdags om extra ersättning för uppdelad semester, samt ersättning i samband med extra arbete inom covid-påverkad verksamhet och höjt friskvårdsbidrag för alla i regionen.

– Vi vet ju att många jobbar hårt i en slitsam situation. Därför har vi försökt att hitta ett paket med olika lösningar. Dels för att visa vår uppskattning som arbetsgivare och dels för att tillgodose alla behov, säger Lena Gjevert.

Den extra ersättningen är alltså på 5 000 kronor för varje flyttad semestervecka, före skatt.

– Det är en så liten summa att vi tycker att det är ett hån, säger Rebecca Larsson som är sjuksköterska och var med vid överlämningen av protestlistan.

I till exempel Region Västernorrland får personalen 25 000 kronor per flyttad semestervecka.

– Vad är det som gör att ledningen i Region Värmland tycker att deras personal är så pass mycket mindre värd än vad ledningen i andra regioner tycker om sin personal? frågar sig Rebecca Larsson.

”Helt slut”

Zarah Bengtsson gör sin andra sommar som sjuksköterska och enligt henne är det stor skillnad i år.

– Man är ju helt slut innan sommaren ens har börjat, säger hon.

Vårdpersonalen lockas med 200 kronor extra i timmen för att täcka upp på obemannade pass, men det riskerar att påverka patientsäkerheten, menar hon.

– Vi jobbar ju redan 100 procent och att vi då ska uppmanas till att jobba ännu mer. Om man inte täcker upp så blir ju det patientfarligt och när vi täcker upp extra blir det patientfarligt för vi är väldigt trötta, säger Zarah Bengtsson.