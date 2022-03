Värmland och kriget i Ukraina

Hammarö Basket samlar in pengar till Ukraina

Den 12 mars spelar Hammarö Baskets damlag hemmamatch i Hammarhallen B mot Söderköping, en viktig match om kampen om uppflyttning till division 2.

I samband med det kommer föreningen att uppmärksamma och göra en insats för kriget i Ukraina.

"Vi ser det som självklart att försöka bidra om vi kan, samt att vi tycker det är viktigt att sända en signal mot alla barn och ungdomar i föreningen – vikten av att göra sin röst hörd och stå upp för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kommer bland annat ha sponsorer som går in och ger pengar per åskådare och Röda Korset kommer ha material på plats", säger huvudtränaren Niklas Jönsson i ett pressmeddelande.