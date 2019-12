Vattenläcka på Hammarö

Det är en vattenläcka på Mörmogärdet i Skoghall som upptäcktes under natten till lördagen. Vissa hushåll var under natten utan vatten men fick under morgonen tillbaka det.

Vid 08:30 meddelade kommunen via sin hemsida att man jobbar med att få fram resurser för att laga läckan. Arbetet kommer att pågå hela helgen. Mörmoskolan 7-9, Mörmoskolans matsal och OKQ8 saknar under lördagsförmiddagen vatten.

Boende uppmanas spola en stund om det saknas vatten. Skulle det ändå saknas vatten ombeds man kontakta kommunens felanmälan på telefonnummer 054-15 11 40.

Kommunen har ingen kokningsrekommendation kopplad till de som var utan vatten eller hade dåligt flöde under natten.