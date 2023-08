Veckans Värmlandsnyheter: Efter kraschen, oväder och tandläkarbrist

• Jacqueline Löfqvist i Filipstad kraschade under en motocrosstävling i maj och pendlade mellan liv och död under flera veckor. Nu har hon sen en tid varit på barnmottagningen i Karlstad och tanken på en comeback driver henne under rehabiliteringen.

Hör mer om Jacquelines olycka i klippet och hör vad pappa tycker om hennes planer på att köra motocross igen. Foto: Privat/Maria Haglund/SVT

• Allt fler söker sig utomlands för att läsa till tandläkare. Höga intagningskrav och få platser i Sverige är några av orsakerna. Poya Esmailpoor från Karlstad studerar i Litauen.

Poya ifrån Karlstad pluggar till tandläkare utomlands och är hemma under sommaren Foto: Maja Yngve/svt

• Hus och vägar har drabbats av översvämningar under dagarna med ovädret ”Hans”. Riksväg 62 som drabbades hårt av regnovädret.