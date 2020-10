Yrkar på livstids fängelse för husvagnsmord

Natten till den 22 juni ringde den kraftigt berusade 77-årige mannen till SOS Alarm och berättade att han strypt sin jämnåriga fru. Han sa upprepade gånger att han strypt henne och att han var glad att hon var död och försäkrade sig om att polisen skulle komma. I senare förhör med polisen tog han tillbaka sitt erkännande och hävdar att han agerat i nödvärn och självförsvar.

För rätten berättade han att han tagit sina händer kring sin frus hals och skakat henne, men att han gjorde det i självförsvar efter att han blev sparkad och slagen.

Paret hade tidigare under kvällen umgåtts med ett annat par på campingen och mannen blev då så berusad att hans fru inte ville släppa in honom i deras husvagn. Istället fick han hjälp av grannar att lägga sig att sova i förtältet. Flera personer hörde senare på natten hur paret bråkade då mannen ville in i husvagnen, men ingen såg vad som hände i samband med att kvinnan dog.

Därför vill åklagaren se ett livstidsstraff

Åklagare Rebecca Hällgren anser att det finns en rad försvårande omständigheter som motiverar ett livstidsstraff för mord.

– Dels är offret en närstående och brottet begicks i hennes husvagn där hon ska kunna känna sig trygg. Det är ett trångt utrymme och hon är fysiskt svagare. Det har inte varit ett kortvarigt händelseförlopp utan det fanns utrymme för henne att känna dödsångest.

Dom meddelas den 21 oktober.

SVT söker mannens försvarare.