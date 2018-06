10 tåg om dagen ställs in under arbetet

Två MTR-tåg om dagen på vardagar ställs in under veckorna 27 och 28, medan fyra SJ-avgångar per dag och i vardera riktning påverkas under de tre veckorna som Trafikverket kommer att utföra banarbeten på västra stambanan.

– Normalt går det 12 snabbtåg per dag och riktning. Under den här perioden kommer resenärerna istället att ha åtta avgångar all välja emellan, säger Karin Starkman Ahlstedt som är kommunikationsstrateg på SJ.

Samtliga får plats

SJ gör bedömningen att samtliga resenärer kommer att få plats på närliggande avgångar.

– Eftersom vi kommer ha så många avgångar kommer man få plats. Man kommer antingen kunna boka om, eller återköpa resan utan kostnad, oavsett vilken biljett man har, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Berörda kommer kontaktas

Även MTR:s resenärer kommer kunna boka om eller boka av kostnadsfritt.

–MTR Express har sedan tidigare planerat för en sommar med banarbeten och anpassat vår trafik för att kunna hantera detta. Vi arbetar nu med att flytta dessa kunder till närliggande tåg samt informera de kunder som är berörda, skriver MTR:s vd Mats Johannesson i ett mejl till SVT.

De resenärer som berörs av de inställda avgångarna kommer SJ att kontakta via mail eller sms.

– Det är tråkigt att resenärer berörs, men i grunden är det positivt att Trafikverket gör banarbeten. På sikt blir det bättre och en mer stabil järnväg, säger SJ:s kommunikationsstrateg Karin Starkman Ahlstedt.

Utöver de inställda tågen kommer vissa avgångar att justeras.