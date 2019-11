Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. 650 ton tvärbalk till nya Hisingsbron på plats Foto: SVT

650 ton tvärbalk till nya Hisingsbron på plats

Fartyget Meri kom med en rejäl last under lördagen. Hela 650 ton väger tvärbalken som hör till den nya Hisingsbron som är under byggnation i Göteborg.

– Det här är själva startskottet för brons uppbyggnad, säger Peo Halvarsson, produktionschef för Hisingsbron till SVT Nyheter Väst.

Efter en viss försening är nu den 650 ton tunga tvärbalken på plats på en båt intill brofästet på nuvarande Götaälvbron. – Det här är något som vi planerat ända sedan anbudsskedet 2016, och att se de här planerna sättas i verket är ju fantastiskt kul, säger Peo Halvarsson, produktionschef för Hisingsbron. Klar 2021 Planen är att nya Hisingsbron ska vara klar att promenera över i maj 2021 och för spårvagnar och buss gäller september 2021 enligt Peo Halvarsson. Flera intresserade var på plats för att beskåda den stora tvärbalken, som krävde en broöppning och noggrann inpassning för att komma igenom. – Det är intressant att se tekniken de använder och hur de flyttar så enormt tunga grejer, det är imponerande, säger William Ressel. ”Jag är båtolog” I morgon ska tvärbalken rullas av fartyget in på bottenplattorna och sedan ska bitar börja byggas ihop och anslutas till tvärbalken. – Jag är en sådan där båtolog som håller reda på alla de olika båtarna och det är spännande att komma och titta, säger William Ressel. Hör i klippet ovan vad fler göteborgare tycker om jättelasten. Dela Dela

