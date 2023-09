80-tal bussar ställdes in i Göteborg – problemen kan fortsätta i höst

Ett 80-tal bussavgångar in runt om i Göteborg på grund av personalbrist. Foto: SVT

Under fredagsmorgonen ställdes ett 80-tal bussavgångar in runt om i Göteborg på grund av personalbrist. Även under eftermiddagen drabbades en stor mängd busslinjer av inställda avgångar.

– Troligen så kommer det att vara lite svårt även i höst, säger affärsutvecklare på Västtrafik Anne Garcia Solving.