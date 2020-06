Den tredje november spelade Neutrala IF mot Tynnered, i en kvalmatch till division fem (se bilderna från matchen i klippet ovan). Efter att domaren blåst frispark för Tynnered blev flera spelare ur Neutrala IF upprörda och gick fram till domaren. Sedan går meningarna isär om vad som hände. Men att domaren blev slagen, av en eller flera spelare ur Neutrala IF, det är alla överens om. Och att det är oacceptabelt.

Efter matchen beslutade Göteborgs fotbollförbund att Neutrala IF inte får spela herrserien i fotboll för 2020, och att de inte heller skulle få delta i futsalserien 2019/2020. De grundade sitt beslut på en bestämmelse som handlar om att laget får uteslutas ur “den serie laget deltar i” vid en allvarlig förseelse.

”Futsal en annan sport”

Men båda de här besluten var fel, menar Svenska fotbollförbundet i ett beslut från i januari. ”Den serie laget deltar i” vid det här tillfället innebär kvalserien – och inte spelet i division sex kommande säsong. Och futsal är ju en helt egen sport, och omfattas inte av bestämmelserna.

Svenska fotbollförbundet “inhiberar verkställigheten” i januari, det vill säga slår fast att Neutrala IF inte ska stängas av, varken från division sex eller futsalserien. Om GFF vill bestraffa Neutrala så ska det ske på ett sätt ”som har stöd i reglerna för fotbollen”, skriver SvFF.

Hänvisar till ”andemeningen”

– Då skapades hoppet, nu ska vi spela igen. Det var en stor glädje. Att rättvisan trädde fram. Men ändå fick vi inte spela, säger Abdiaziz Abdikadir.

För GFF påbörjade ett nytt ärende, där de i februari fattade samma beslut om avstängning för herrlaget med hänvisning till ”andemeningen” i bestämmelsen som ännu inte börjat gälla. Däremot backar de från sitt beslut när det gäller futsalserien. Men under vintern och våren är Neutrala IF fortfarande avstängda, i båda sporterna.

– Vi anser inte att vi är skyldiga till ett så hårt straff. Att döda ett lag som finns i ett utsatt område som kämpar för att ungdomar ska engagera sig, att säga ”nej, ni ska inte spela fotboll” på ett grundlöst beslut. Det går inte ihop, säger Abdikadir Abdiaziz.

Använde ogiltig bestämmelse

Den 25 maj ger Svenska fotbollförbundet återigen Neutrala rätt och påtalar att de ska återinföras i serien. Den här gången har GFF hänvisat till en bestämmelse om våld mot funktionär som började gälla först vid årsskiftet och som alltså inte kan tillämpas, enligt SvFF.

GFF har överklagat även det nya beslutet, men uppger att Neutrala ska få spela seriespel i division sex. De ger dock Neutrala själva i uppgift att boka kommande matcher.

Bert Andersson, ordförande i GFF, svarar på kritiken i klippet ovan.