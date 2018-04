Polis och militär letar tillsammans efter den försvunne mannen. Foto: Mikael Berglund

Äldre man hittad på Orust

Under påskdagen fick polisen in en anmälan om en försvunnen man i Svanesund. Efter en stor sökinsats hittades mannen välbehållen under måndagsmorgonen vid en busshållsplats i Stenungsund.