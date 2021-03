Pandemin slog till – då insåg 19-åriga Andrea att hon vill bli läkare

I klippet hör du Andrea Delic berätta om varför hon vill bli läkare.

19-åriga Andrea Delic bor i Vänersborg men drömmer om läkarstudier i Göteborg. Hon läser sista året på naturvetenskaplig linje på gymnasiet och har inte långt kvar till studenten. Som många andra gymnasieelever har hon ägnat större delen av det senaste åt studier på distans.

Vill hjälpa andra

Framtidsvalet har inte varit helt enkelt och Andrea har länge gått och funderat på vad hon vill arbeta med, tills pandemin slog ner över samhället och hon såg hur det drabbade sjukvården. Nu vill hon vara med och göra en insats för samhället och hjälpa andra människor.

Varje dag kommer vi åka ut och träffa nya personer som får berätta hur pandemin påverkar deras vardag. Vill du att pandemipatrullen ska besöka dig? Hör av dig till oss via formuläret nedan – eller skicka in en egen video, så kanske det är just DIG Pandemipatrullen åker till härnäst!

Klicka här för att komma till frågeformuläret.