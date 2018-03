Kommunstyrelsens ordförande om granskningsrapporten

Ärendet med revisionsfirmans tunga kritik mot de kommunala bolagen Göteborg & Co och Got Event bordlades vid tisdagens styrelsemöte i Stadshuset, för att man skulle hinna sätta sig in i den 168 sidor långa rapporten.

”Ska vara en evenemangstad”

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) säger att hon är nöjd med att rapporten verkar vara gedigen och att all fakta nu ligger på bordet.

– Det här är någonting vi får ta till oss och dra lärdom av analysen, säger hon.

Utåt sett blev EM i Ridsport i Göteborg en succé säger Ann-Sofie Hermansson, och säger att Göteborg även i fortsättningen ska arbeta med stora evenemang.

– Göteborg ska vara en evenemangstad i världsklass. Men nu behöver vi göra en rad förbättringar. Det är viktigt för framtiden, säger hon.

Staden tar kostnaden

Den preliminära förlusten för EM i ridsport beräknas till 60,8 miljoner kronor.

– Det är staden som delvis tvingas täcka upp med centrala medel. Vi tar den kostnaden inom koncernen. Det är klart att det inte är bra att det har blivit på det här sättet, men vi klarar av det, säger Ann-Sofie Hermansson.

Det dåliga resultatet beror bland annat på att biljettförsäljningen på Ullevi gick sämre än väntat och att flera delar i projektet kostat mer för Got Event än vad man budgeterat med, bland annat räknade man fel på hur mycket som skulle betalas ut i prispengar.

Hedens konstgräsplaner fördärvades och är ännu inte återställda, något arrangörerna får bekosta.