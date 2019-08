Ännu ett regnoväder på ingång över västkusten

De senaste veckorna har det regnat rejält i Västsverige och efter några lunga dagar är det nu dags igen.

Redan under torsdagskvällen drar ett lågtryck in, med risk för åskskurar. Under fredagen blir det till stor del uppehåll men under lördagen kommer ett kraftigt lågtryck in från Atlanten.

– Det blir värst i de norra delarna av länet. I norra Bohuslän och i Dalsland kan det komma 40 millimeter på sina håll, säger SVT:s meteorolog Mikael Sjöstrand.

Regnet kommer att vara ihållande och lugna ner sig först under natten mot söndagen.

Översvämningsrisk

– Men mitt på dagen på söndag kommer ännu ett lågtryck, den här gången kommer Göteborgsområdet och de södra delarna eventuellt att drabbas hårdare. Det kan lokalt komma 20 till 30 millimeter, säger Mikael Sjöstrand.

Det finns viss risk för översvämningar.

– Det beror på hur mycket som kommer på ett ställe. Det är svårt att säga exakt var det kommer att regna som mest, säger han.

I början av nästa vecka stabiliseras vädret. Under hela veckan kan det bli en del skurar men i bästa fall ser det ut att bli både torrare och varmare lagom till nästa helg.