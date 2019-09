18 månader efter ställningsraset i Göteborg: Därför dröjer åtal

Den 27 februari 2018 rasade en stor byggnadsställning vid Avenyn i Göteborg. Som genom ett rent mirakel skadades ingen. De åtta byggnadsarbetarna som jobbade på ställningen hade gått på rast bara minuter innan olyckan och ingen befann sig på trottoaren när det hände.

I maj samma år lämnade Arbetsmiljöverket in sin utredning och anmälde ställningsbyggarna No Problems Scaffolding till åklagare. I utredningen hävdar Arbetsmiljöverket att företaget brustit i sitt montage. No Problems Scaffolding hävdade dock att det var personal från byggnadsfirman O.A. Tobiasson som plockat bort alltför många fästen som skulle säkra ställningen i huskroppen.

Grov oaktsamhet

Det är detta som polis och åklagare skall reda ut och ta ställning till om åtal skall väckas för grov oaktsamhet, vilket det handlar om när man framkallar fara för annan. Men idag 18 månader senare så har man ännu inte förhört alla berörda.

– Nej, det kan nog bli fler förhör, säger kammaråklagare Magnus Claesson.

Att hålla förhör 1,5 år senare kan inte göra det lättare?

– Nej, det är riktigt, säger Magnus Claesson.

Varför sker det då?

– Det är nog tyvärr så att det är många ärenden som får vänta, säger Magnus Claesson.

En bransch med brister

Den långa handläggningstiden och att det ännu inte kommit beslut om åtal anser Arbetsmiljöverket är olyckligt.

– Ja, det är självklart inte bra, säger Jörgen Conradsson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

De vill gärna att saken prövas i domstol då det skulle kunna hjälpa till att sanera en bransch med brister.

– Ja, det finns oseriösa som tar genvägar. Kompetensen är bristfällig hos många, säger Jörgen Conradsson.

”Inget som är eftersträvansvärt”

Då menar han både hos de som bygger och de som beställer ställningar. När Jörgen Conradsson besöker olika byggarbetsplatser för han hela tiden frågor om ställningsraset på Avenyn.

– Det är viktigt för branschen och för samhället i övrigt att få reda på vad var det som gick fel, säger Jörgen Conradsson.

Kammaråklagare Magnus Claesson förstår Arbetsmiljöverkets synpunkter på den långa handläggningstiden.

– Det är inget som är eftersträvansvärt. Det är tråkigt att det är på det sättet, men vi hoppas att polisen skall få lite mer fart och kanske vi också, säger kammaråklagare Magnus Claesson.