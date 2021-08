Det var under måndagen som samtliga spårvagnslinjer i Göteborg drogs in under flera timmar. Spårvagnsresenärerna erbjöds att resa med bussar i stället.

Felet uppstod när ett reservsystem skulle kontrolleras. Följden blev att trafikledningen tappade kontakten med spårvagnarna.

I klippet ovan hör du den ansvarige berätta om vad det var som hände.