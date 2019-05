Äntligen – nu kommer sommarvärmen!

Sommarluften håller på att dra sig in över landet, och redan på måndag är det högsommarvärme som gäller.

- Det kommer bli uppemot 25 grader varmt. I alla fall i den södra halvan av landet, säger SVT:s meteorolog Pererik Åberg i sin prognos.

På tisdag får vi uppemot 20 grader i mellersta Norrland, och det når in över Västerbotten samma dag. Under onsdagen når dessa temperaturern in över kusten i Norrland.

Under onsdagen har vi drygt 20 grader i söder.

Men varmluften ger också lite ostadigt väder – med en del regnskurar vilket gör att Norrland får ett litet bakslag med nederbörd och lägre temperaturer.

Och under fredagen har de varmare temperaturerna på över 20 grader dragit in och tagit över i stort sett hela landet, förutom fjälltrakterna.

