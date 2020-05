Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Ostabilt väder i Väst under helgen. Under söndagen väntas mer skurar och eventuellt lokal åska. Foto: SVT

Åskoväder och hagelstorm under helgen

Ett åskoväder drog in över Västsverige under lördagseftermiddagen. – Det var väntat, vi har ett stråk som rör sig in över Västsverige, säger Nitzan Cohen, meteorolog på SVT.

Under lördagen drog ett åskoväder in över Västsverige och de som befann sig utomhus fick sig en rejäl hagelskur. – Det är ett labilt stråk med lite kraftigare regn och hagelskurar. Det började med regnet som drog in under gårdagskvällen, säger Nitzan Cohen, meteorolog på SVT. Han säger att ovädret rör sig mot nordost men följas av ett nytt oväder under söndagen. – Det blir intensivt. Det kan bli inslag av lokal åska och en del regnskurar. En ostadig söndag. I början av nästa vecka ska det bli något stabilare väder. – Det är inte jätteförekommande under maj månad. Men någon gång under maj brukar det vara intensiv åska med inslag av regn eller hagel, så det är inte helt ovanligt. Dela på Facebook Dela på Twitter

