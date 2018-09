Essunga betalar ut minst i partistöd per invånare

Det kommunala partistödet betalas ut till alla partier som tagit plats i fullmäktige. Hur stort det ska vara bestämmer kommunfullmäktige.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt hur mycket det lokala partistödet kostar Sveriges kommuner. I Haparanda låg siffran på 171 kronor per invånare 2017. Det kan jämföras med Essunga där motsvarande siffra var 2 kronor per invånare.

– Siffrorna stämmer tyvärr. Det var bara ett parti som kom in med ansökan i tid och fick bidrag, säger Eva-Lena Egsonius, ekonomichef i Essunga kommun till Siren.

Hjo betalar mest

Hjo är den västsvenska kommun som betalar ut mest; 95 kronor. Snittet för riket ligger på 46 kronor per invånare. Näst sist ligger Kungälv med 16 kronor per invånare.