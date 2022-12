Barnmorska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg åtalas för kvinnlig könsstympning

Händelsen ska ha inträffat under en förlossning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg under hösten 2020. När nödvändiga ingrepp under förlossningen skulle återställas gavs kvinnan fel behandling av skadorna.

En polisutredningen inleddes efter en anmälan från sjukhuset och från en avvikelserapport kom det fram att en felaktig åtgärd hade begåtts under förlossningen.

– Istället för att återställa kvinnans normala anatomi efter förlossningen, återställdes den könsstympning hon hade redan innan hon flyttade till Sverige, säger Christina Torell, utredare vid grova brottsektionen i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Bevisningen i målet utgörs bland annat av kvinnans egna berättelse.

– Åtalet är ovanligt eftersom det är en tidigare könsstympning som har återställts i samband med vård efter en förlossning, säger åklagaren Kristin Stjernrup vid Göteborgs åklagarkammare.

Texten uppdateras