Biennal vill belysa vår historia globalt

På fredagen invigdes Göteborgs Internationella Konstbiennal ”Part of the Labyrint”. Den består av fyra utställningsplatser med huvudställningen på Röda Sten. – En labyrint tvingar dig att gå tillbaka ibland och reflektera, säger Lisa Rosendahl, curator Part of the Labyrinth.

Fokus är satt på globala frågor, men även att koppla ihop årets biennal med den som kommer 2021 då Göteborg fyller 400 år. Det är tionde gången som den internationella konstbiennal ställer ut på Röda Sten, men även på Göteborgs konsthall och Naturhistoriska museet. Fyra platser En fjärde och lite ovanlig plats är franska tomten, nuvarande Packhusplatsen 4, där vi påminns om Gustaf III som i ett försök att starta en egen koloni med slaveri, bytte bort tomten mot ön St Barthélemy i Västindien. – Jag ville ta ett större grepp när jag la utställningen på fyra ställen som normalt sett inte länkas samman, säger Lisa Rosendahl, curator Part of the Labyrinth. Historiska rötter Franska tomten är ett mörkt kapitel i svenska historia, då Sverige sneglade på andra länder som bedrev slavhandel och ville göra likadant. Dock utan att lyckas. Med tomten fick Frankrike en möjlighet att bedriva frihandel på svensk mark, men Gustaf III misslyckades med vår koloni i västindien. – Samtliga ställen har historiska rötter. Röda Stens industrihistoria, Konsthallen som stod klar år 1923 och Naturhistoriska som är fullt med samlingar från det förflutna. Totalt är det 35 konstnärer med 50 verk som visas fram till den 17 november. Dela Dela

