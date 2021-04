Bilträff i Torp i Uddevall samlar hundratals – trots restriktioner

Att arrangera en större offentlig tillställning är förbjudet. Men många av de som kört till bilträffen anser att träffen inte är mer uppseendeväckande än att parkera utanför en större matbutik eller shoppingcenter en vanlig dag.

Marina Hult och Josefin Johansson har kommit till träffen från Kävlinge.

– Vi har åkt flera timmar, bilträffar är det bästa vi vet. Vi tycker det känns lugnt om alla känner sig friska, säger Marina Hult och Josefin Johansson från Kävlinge.

Vid bilträffen i Lidköping förra helgen uppstod slagsmål och en polis skadades lindrigt vid ett gripande. Arrangemanget, som inte hade tillstånd, var så stökigt att kommunen beslutade inför påskhelgen att förbjuda motortrafik på flera större parkeringsplatser, men även motortrafik runt torget i Lidköping.

”Leker katt och råtta”

– Vi gör detta för att hålla bilkulturen vid liv, säger en av arrangörerna som kallas för Ibbe.

Under långfredagen flyttades därför den nya planerade bilträffen till Överby i Trollhättan. Polisen svarade med en stor insats och spärrade av och upprättade vägspärrar in till två större parkeringar och delar av träffen flyttade snabbt till Vänersborg istället. Under påskaftonen valde arrangörerna att hemlighålla platsen och bara någon timma före träffen offentliggjordes att det blev i Torp i Uddevalla.

– Vi får leka katt och råtta med polisen, säger en av arrangörerna.

Arrangören räknar med hundratals bilar

Alfred och Charlie har åkt tio mil för att komma till träffen.

Trots att platsen meddelades kort inpå hade omkring 100 bilar samlats på parkeringen vid 20-tiden på påskafton. Men arrangören räknar med att det är omkring 500 bilar som ska komma totalt.

– Det här visar att folk måste få ha kul också. Trots att det är pandemi. Intresset är mycket stort och vi lägger ansvaret på besökarna att hålla avstånd och sprita händerna, säger en av arrangörerna.