Bolag som hyr ut vårdpersonal till VGR pekas ut för fakturafusk

Starta klippet för att höra hur regionen ser på uppgifterna om bolagets bluffakturor.

Skatteverket började i fjol utreda penningströmmar som gått från Docia till ett företag i Baltikum, via ytterligare ett bolag i Sverige. Enligt Docia handlade det om ersättning för förmedling av hyrläkare, och för listor över namn på läkare som kunde bli aktuella för uppdrag. Skatteverket gjorde en annan bedömning: Att det rörde sig om osanna fakturor som skapats för att Docias ledning skulle kunna ta ut pengar ur bolaget utan att behöva betala skatter och arbetsgivaravgifter.

”Får titta mer i detaljerna”

SVT kunde på tisdagen avslöja att Västra Götalandsregionen är en av de 15 regioner som hyrt in personal från Docia under 2019 och 2020. Under den perioden har man hyrt vårdpersonal av bolaget för över två miljoner kronor.

– Vi får titta mer i detaljerna kring det här ärendet. Våra leverantörer ska följa avtalens villkor och de lagar och förordningar som gäller, säger Lars Loftäng, avdelningschef för koncerninköp på Västra Götalandsregionen.

Utpekade bolaget anser beslutet vara felaktigt

Docias juridiska ombud uppger i en kommentar till SVT att man anser att Skatteverkets beslut är felaktigt, men att man ändå avstått från att överklaga eftersom det inte ”känns affärsmässigt motiverat”.

När SVT frågar om Docia informerat sina kunder, alltså regionerna, svarar ombudet att hon inte har någon ytterligare information.