Bröderna öppnade upp sitt hem under julafton för ensamma

De tre brödernas initiativ om att bjuda in ofrivilligt ensamma personer under jul till deras hem fick stor spridning på sociala medier.

Att vara ensam på julhelgen kan vara något jobbigt för många personer. Det gjorde att de tre bröderna från Munkedal valde att öppna upp sitt hem under julafton för personer som var ensamma under jul. Genom ett evenemang på sociala medier fick de kontakt med flera ofrivilligt ensamma personer över jul från hela landet som bjöds in till deras hem under julafton.