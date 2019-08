Då kommer Melodifestivalen till Göteborg

Under måndagen mellan 9 och 23.59 skickades alla schlageralster in till juryn, som nu är i full färd med att bestämma vilka som får chansen att gå till Melodifestivalens fyra delfinaler.

Och Göteborg kommer vara en av de fyra städerna där delfinalerna sker – den 8 februari nästa år. Då kommer Scandinavium förbereda sig på att fyllas av tusentals schlagerälskare – som den alltid har gjorts under delfinaler sedan 2003.

Innan dess står Linköping som värd för schlagerstjärnorna, den 1 februari. Sedan följer deltävlingar i Luleå den 15 februari, och i Malmö den 22 februari.

Eskilstuna är nykomlingen

Nytt för i år är att Eskilstuna bjudits in till Melodifestivalen – där Andra chansen arrangeras den 29 februari.

De som sedan tar sig vidare till final kommer få visa sina musikaliska färdigheter den 7 mars i Stockholm, på Friends Arena.



– I år kan vi presentera en turnéplan för Melodifestivalen som verkligen sträcker sig från norr till söder. Förutom de städer som välkomnar Melodifestivalen varje år så blir det kära återseenden när vi återkommer till Luleå och Linköping. Vi är också extra glada över att vi efter så många år på turné hittar nya städer som tar emot oss med öppna armar, så som Eskilstuna i år, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen.

Minns du förra årets delfinal i Göteborg?

Förra året gick delfinal två av stapeln i Scandinavium den 2 februari. Då var bidragen bland andra: Chasing Rivers, med Nano, som tog sig till Andra chansen och sedan till final, och Not with me med Wiktoria samt Hello med Mohombi



Om du längtar redan nu – spana in gamla favoriter i klippet nedan

Spela Javisst är det Sean Banan! Foto: SVT