Då öppnar nöjesparkerna i sommar

Den 5 juni vill Skara sommarland kunna öppna sina portar för allmänheten – om regeringen tillåter.

Allt hänger på att den begränsning som idag gäller om allmänna sammankomster på åtta personer ersätts av pandemilagens föreskrift om en person per 20 kvadratmeter, eller något liknande.

Definitivt beslut om detta kommer från regeringen den 3 maj.

I klippet hör du Janne Nilsson, vd på Skara sommarland, berätta hur många besökare som de nya reglerna kan innebära.

Liseberg ska bli promenadpark

Nöjesparken Liseberg arbetar också för en öppning senare i vår.

I ett pressmeddelande skriver de att förhoppningen är att kunna öppna i början av maj, om den nya förordningen som reglerar nöjesparker träder i kraft som planerat.

Deras plan är att samtidigt öppna upp för ett promenadstråk utanför nöjesparkens ordinarie öppettider. Attraktionerna kommer då vara stängda, och fokuset kommer istället vara på parkens trädgårdar och planteringar.

För Lisebergs del skulle regeln om 1 person per 20 kvadratmeter innebära att runt 5000 gäster skulle kunna komma in, en femtedel av vad man har under ”en vanlig sommardag”.

– Vi återkommer med definitivt öppningsdatum och mer om hur gästerna kan besöka parken i år, så snart vi vet säkert, säger parkens vd Andreas Andersen i pressmeddelandet.