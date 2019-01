Därför älskar Wiktoria tonartshöjningar

1. Nano – Chasing Rivers

Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son, Nano Omar

2. High 15 – No Drama

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Kate Tizzard

3. Wiktoria – Not With Me

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Wiktoria Johansson

4. Zeana feat. Anis Don Demina – Mina bränder

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson, Anis Don Demina, Pa Moudou Badjie, Robin Svensk

5. Arja Saijonmaa – Mina fyra årstider

Låtskrivare: Göran Sparrdal, Ari Letennen, Arja Saijonmaa

6. Mohombi – Hello

Låtskrivare: Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo, Linnea Deb

7. Anna Bergendahl – Ashes To Ashes

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Anna Bergendahl