Det händer med pengarna från de inställda stadsfestivalerna

Beskeden om inställda evenemang duggade tätt under våren. Många verkade hoppas in i det längsta att förbudet mot folksamlingar på över 50 personer skulle släppas under sommaren. Men när så inte blev fallet återstod bara att avboka.

Detta gällde bland annat stadsfestivalerna i Trollhättan, Falköping och Vara.

Spenderar halva budgeten

Fallens dagar är Sveriges äldsta stadsfestival och lockar årligen runt 100 000 besökare till Trollhättan. Festivalen hade inför årets upplaga den 17-19 juli fått ett anslag på 1,1 miljon, en del av de pengarna kommer nu styras om till sommaraktiviteter främst riktade mot barn och unga.

540 000 plockas ur budgeten för Fallens dagar och 445 000 kommer från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

”En balansfråga”

Pengarna används bland annat till mer öppettider på fritidsgårdarna, utökad vuxennärvaro och specialsatsningar på biblioteket.

– Det är alltid en balansfråga hur mycket man vågar ta nu och hur mycket ska man spara i lådorna, för att det kan vara en annan situation till hösten. Men just nu varit överens om viktigt att vi skapar tilltro och framtidstro, säger Tommy Svensson, chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Inställd festival innebär inkomstbortfall

I Vara är Jordgubbens dag kommunens egna folkfest sedan 1985. Ännu har inte något beslut tagits vad som ska hända med de 830 000 som var avsatta till årets festival som skulle arrangerats den 26-27 juni.

Rigmor Persson, kulturchef, ser att ekonomiskt stöd kan behövas för barn och unga och idrottsföreningar som blir av med de intäkter som stadsfestivalen i vanliga fall brukar stå för.

I Falköping var 100 000 avsatt för årets upplaga av Stadsfesten 22-23 maj. Där lade man halva budgeten på en digital tipsrunda som är öppen hela sommaren. Planen är att använda resterande budget till ytterligare någon aktivitet under hösten.