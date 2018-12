Kunder i Göteborg saknar internet och tv på måndagen

Flera tittare som saknar sina tv-program har hört av sig till SVT under kvällen. Anledningen till att tv-sändningen inte funkar beror på ett fiberavbrott som ger avbrott i Com hems nät i flera delar av Göteborg. Enligt Com hem är det drygt 5000 hushåll på Hisingen, som drabbats.

Fiberavbrottet ska ha inträffat i samband med ett husbygge där en fiberkabel ska ha klippts av. Det är Scanova som äger fibern som Com hem hyr av och som har hand om lagningsarbetet.

– Enligt den prognos vi fått så kan problemen kvarstå fram till klockan tio imorgon bitti, säger Magnus Linde, tv-utvecklingsansvarig på Com hem.

SVT Play som sänder hela Nobelbanketten direkt når du på denna länk.