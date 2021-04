Veterinären Therese om sorgen efter elefantens död: ”Emotionell berg- och dalbana”

I klippet hör du Therese Hård berätta om händelsen.

Elefantgruppen på Borås djurpark har en tradition av att uppfostra kalvar tillsammans, liksom även den här gången. Men trots att den nyfödda kalven först verkade fullt frisk stöttes hon bort när ytterligare en kalv föddes in i flocken, och när djurparken agerade var det för sent. Bara två veckor gammal somnade den lilla honkalven in.

Therese Hård förklarar att kampen mellan att verka professionellt och att koppla bort känslorna varit en fin balansgång under händelseförloppet.

– Vi som hade förmånen att vara nära kalven glömmer nog aldrig det, säger hon.

Fler vill engagera sig för elefanterna

Den afrikanska elefanten lever mellan 40-60 år och är dräktig i 22 månader. Den klassas som akut hotad av WWF och man räknar med att arten har minskat med 96 procent de senaste 100 åren. Men trots det som hänt i djurparken tror Therese Hård att händelsen kan leda till någonting positivt i slutändan.

– Genom det här har människor uppmärksammat elefantens situation i det vilda. Jättemånga har skrivit till mig och undrar hur de kan hjälpa till, säger hon.