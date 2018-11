Efter kritiken om SD-samarbete i Bengtsfors: C håller medlemsmöte

I rikspolitiken är motståndet mot ett C-samarbete med SD kompakt. Men i Bengtsfors meddelade partiet förra måndagen att de tillsammans med Moderater och Kristdemokrater enats om ett valtekniskt samarbete, där de var överens om hur kommunens politiska posterna skulle fördelas. Trots att Centerpartiets ordförande i Bengsfors, Per Jonsson, velat understryka att det var en teknisk samverkan – inte en politisk – mötte beslutet stort internt motstånd.

– Jag är mycket kritisk till det här agerandet. Det är helt oacceptabelt att ge Sverigedemokraterna inflytande till några politiska poster, sade Fredrik Christensson, riksdagsledamot och C:s ordförande i Fyrbodal till Dalslänningen.

Frågan upp på möte

Nu ska frågan tas upp på ett möte för Bengtsfors centermedlemmar under måndagskvällen. Dit kommer även Fredrik Christensson som ska förklara sin ståndpunkt. Per Jonsson (C) i Bengtsfors tycker att frågan om samarbetet, som enligt honom ”rent politiskt inte har någon betydelse” fått orimligt stor uppmärksamhet. Han vill inte säga om de är beredda att backa men uttrycker det som att det ”inte är omöjligt att det finns andra lösningar”.

– Men det är dumt att gå in på det innan mötet, säger han.

Enda kommunen med C+SD-samverkan

Per Jonsson vill inte heller svara på varför han tror att Bengtsfors är Sveriges enda kommun där C och SD har någon form av samarbete.

– Det fanns skäl, men det är inget jag vill uttala mig om.

Inte oväntat kom även kritik även från Socialdemokraterna. Per Eriksson, Socialdemokraternas gruppledare i kommunen, säger att ett blocköverskridande samarbete mellan S+C+L skulle ge en tydlig majoritet med 19 av 31 mandat.

- Jag ser annars en risk för ett rörigt politiskt läge utan tydligt ledarskap, säger han.

SVT Nyheter Väst har talat med Fredrik Christensson som säger att han inte har tid att intervjuas i dag.