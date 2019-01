Efter snön: Meteorologen varnar för halka

Under tisdagsförmiddagen snöade det rejält över delar av Västra Götaland och Halland. Men vinterlandskapet blir kortvarigt, menar SVT:s meteorolog Pererik Åberg.

– Det är ett område med snö som har kommit in och man kan räkna med att det ska fortsätta av och till, men sen så övergår det till regn under eftermiddagen, säger han.

”Kan frysa och bli halt”

Redan vid 15-tiden under eftermiddagen kan man räkna med att den sista snöflingan tynat bort, menar Pererik Åberg. Men det efterföljande regnovädret kan orsaka problem under onsdagen, då temperaturen kan sjunka under nollan natten mot onsdag.

– Då finns det en risk för att det kan frysa och bli halt. Man borde ta det lugnt på vägarna under onsdagsmorgonen. Sedan börjar dagen med att det regnar på det där, då kan det frysa ytterligare, säger Pererik Åberg.

Han uppmanar även till försiktighet för gång- och cykeltrafikanter under onsdagsmorgonen. Eftersom det kommer att frysa på snabbt blir det svårt för Trafikverket att hinna salta alla vägar.

I både Västra Götaland och Halland är det störst risk för halka i de inre delarna av länen, men försiktighet uppmanas även vid kusten.

– Det är lite lokala variationer, förklarar kollegan Nitzan Cohen.

Hastig kyla under torsdagen

Men värst blir det under torsdagsmorgonen. Efter en mild onsdagskväll kommer temperaturen sjunka snabbt under torsdagsnatten – en vinterkyla som kommer att hålla i sig resten av veckan.

– Det kommer att bli omfattande och bred halka i stor del av hela södra Sverige, säger Nitzan Cohen.

Från och med torsdag beräknas temperaturen ligga under nollan ända fram till nästa vecka. Men det blir ingen snö, berättar Pererik Åberg.

– Det kommer att bli stjärnklara vinternätter och soliga vinterdagar, säger han.

När är risken för halka som störst?

– Det är risk för halka hela helgen, men eftersom förhållandena i övrigt är lugna kommer Trafikverket att hinna göra väldigt mycket. Så de kommer säkert att vara ute och kämpa på jättemycket. Men under torsdagen tror jag att det kommer att var problem även på de stora vägarna.