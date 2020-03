4800 elever i Uddevalla får stanna hemma

När SVT Nyheter Väst under måndagseftermiddagen anländer till Östraboskolan i Uddevalla kan vi se elever som går ut från skolan med stora travar av böcker i sina famnar eftersom de under två veckors tid ska bedriva sina gymnasiestudier hemifrån.

– Jag tycker att det är ett bra beslut som gärna kunde ha kommit för en vecka sedan, men det är synd att skolan blev tvungen att ta beslutet, jag tycker nästan att det vore bättre om regeringen tagit det här beslutet så att det inte blir olika på olika skolor, säger, David Apelryd, 16 år.

Försöka hindra spridningen

De 4800 eleverna på Uddevalla gymnasieskola och vuxenutbildning kommer under de närmsta två veckorna att få ta del all undervisning hemifrån. Anledningen är att i ett preventivt syfte via distansutbildning hindra spridningen av coronaviruset.

– Vi på förvaltningen i Uddevalla tycker att det är ett bra beslut, säger Stefan Lindroos, barn- och utbildningschef i Uddevalla kommun.

Kan påverka betygen

Men alla håller inte med, två elever som går det sista året på det naturvetenskapliga programmet oroar sig för att detta ska påverka betygen och att det ska leda till att de inte kommer kunna komma in på den utbildningen de vill.

– Det känns onödigt, och det är ju sista chansen till att få bra betyg och komma in på den utbildningen man vill, högskoleprovet är ju inställt också, säger Sarah Karlsson, 18 år.

Två veckors distansutbidlning

Beslutet som börjar gälla under tisdagen är en del av den krishantering som Uddevalla kommun nu genomför, redan i förra veckan beslutade sig kommunen, som en av de första i landet, att inför totalt besöksförbud på äldreboenden. Staffan Lindroos, menar att både personal och elever är väl förberedda på att genomföra åtminstone två veckors distansutbildning och att det just nu sker ett omfattande planeringsarbete på alla skolor.

– Vi får ju flytta många praktiska moment till framtiden och inrikta oss mer på teorin i dagsläget, men rent teknikmässigt så har alla elever på våra skolor egna datorer och ska kunna använda sig av våra digitala plattformar som är avsedda för distansutbildning, säger han.

– Det vore ju bättre att begränsa riskgrupperna och säga till de elever som känner sig sjuka att stanna hemma istället för att skicka hem alla säger, Tilde Blomqvist, 19 år.

Hör vad eleverna på Östraboskolan och skolchefen säger om beslutet i klippet ovan.