Studenternas kurs ställdes in på grund av Coronaviruset

Just när 16 elever från Globala Studier på Göteborgs universitet (GU) hade landat i Vietnam för att påbörja sina fältstudier ställdes kursen in – på grund av att universitet i Hanoi som man samarbetar med stängde ner. Allt på grund av Corona-viruset utbredning.

Studenten Linnéa Holmgren som är en av de 16 studenterna som skulle utföra sina fältstudier i Vietnam berättar att hon hann komma till Hanoi innan GU valde att avbryta kursen. Hon berättar för SVT Nyheter Väst att hon känner att läget är lugnt, för tillfället.

– Jag upplever inte att det finns någon oro, och vi har daglig kontakt med universitet och den kursansvarige varje dag, så just nu avvaktar vi och ser vad som händer, säger Linnéa Holmgren.

Kursansvarige:” Vi vill inte riskera studenternas hälsa”

Bent Jörgensen är kursansvarig på kursen och känner till området som studenterna skulle utföra sina studier i väl. Han berättar att det finns en mängd olika anledningar till att universitetet valde att avbryta kursen i fältstudier.

– Sedan 10 år tillbaka utför vi fältstudier i Vietnams norra delar i gränsområdet mot Kina, detta gör vi varje år med studenterna och i vanliga fall skulle vi tillbringat över tre veckor i Vietnams norra delar, men detta har vi nu fått avbryta på grund av att vi inte vill riskera elevernas hälsa samt att om smittan skulle nå dit vill vi inte överbelasta den minimala sjukvård som finns i området mer än nödvändigt, säger Bent Jörgensen, lektor på Göteborgs universitet.

En prekär situation

Han berättar vidare att Vietnam är ett land som har bra kapacitet för att hålla reda på utlänningar som befinner sig i landet och han befarar att det finns en risk, om än liten, att staten kan komma att börja att begränsa studenternas rörelsefrihet och att det på grund av detta och att Hanoi-universitetet tills vidare är stängt kommer att göra det svårt att genomföra studier.

– Studenternas befinner sig ju i en ganska prekär situation, men också ganska intressant. Just nu håller jag på att sammanställer en uppgift till dem att undersöka hur det offentliga i Vietnam beter sig i den här situationen, säger han.

Hur ser den närmsta framtiden för studenterna ut?

– Min bedömning av situation just nu är att studenterna är i säkerhet och att vi ska försöka genomföra delar av kursen på distans, nu tar vi allt steg för steg, vi försöker se till att följa kursplanen. Men om det blir så att alla tvingas att återvända till Sverige så får vi hitta en lösning för dem här. Men just nu försöker vi hitta lösningar på att studenterna ska kunna ta sina högskolepoäng för att sedan kunna skriva kandidatuppsats, säger Bent Jörgensen, lektor på Göteborgs universitet.

På vilket sätt följer ni utvecklingen?

– Vi har nära kontakt med de som befinner sig i regionenrna där smittan just nu sprids, vi har även avrått alla elever att resa till Kina och Hong-Kong. Vi följer utvecklingen noga via UD, Folkhälsomyndigheten, lokala medier och även via våra partneruniversitet som bistår oss med senaste nytt kring utvecklingen.