En person anhållen för bombhotet mot Arena Skövde

Det var vid lunchtid under måndagen som idrottsanläggningen bombhotades. All personal och besökare evakuerades från byggnaden efter att en person ringt in till anläggningen och sagt att det fanns en bomb utplacerad.

Strax innan klockan 16 meddelade polisen att inget tydde på att hotet skulle verkställas. Arena Skövde kunde efter det hålla öppet som vanligt.

Person anhållen

Efter inre spaning kunde polisen gripa en person i 25-årsåldern, rapporterar P4 Skaraborg. Polisen rubricerar brottet som grovt olaga hot mot grupp. Den misstänkte kommer att förhöras under tisdagen.

Texten uppdateras.