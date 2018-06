Den digitala plattformen Our Normal, som skapats av föräldrar som själva har barn med funktionsvariationer, arrangerade en familjedag i Trädgårdsföreningen i Göteborg under söndagen. På bilden Karen Elliot med dottern Freja. Foto: SVT

En familjedag för barn med funktionsvariationer

Familjer med barn som har funktionsvariationer bjöds in till en familjedag i Trädgårdsföreningen i Göteborg under söndagen.

– Vi vill göra det möjligt för familjer att träffas på ett enkelt och avslappnat sätt för att skapa kontakter och ett stöttande nätverk, säger Jenny Lindström Beijar, grundare av Our Normal.