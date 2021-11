Efter 13 bränder i Kortedala – en man gripen

Polisen har under onsdagen gripit en man misstänkt för att ligga bakom en brand i Kortedala tidigare under dagen. Det var P4 Göteborg först med att berätta. Området har varit drabbat av flera misstänkt anlagda bränder tidigare under hösten och är nu intressant i utredningen för dessa.

– Huruvida detta hör ihop med de andra bränderna är för tidigt att säga, menar polisens presstalesperson Hans-Jörgen Ostler.

Mannen är nu misstänkt för försök till mordbrand alternativt grov skadegörelse genom brand.

Flera rubriceras som mordbrand

Tidigare bränder i området har främst handlat om bränder i soprum eller förråd. Fyra av bränderna rubriceras som mordbrand, en som försök till mordbrand och de andra som grov skadegörelse genom brand.

Ingen har skadats vid bränderna.