Expert: Var uppmärksam på isen i påsk

Jan Insulander som är issäkerhetsrådgivare på Livräddningssällskapet menar att vårens is kräver särskild uppmärksamhet just för att solen står högt upp och värmer isen på djupet. Och just därför kan en is som är stabil och tjock på morgonen riskera att brista vid lunch.

– Man ska vara otroligt försiktig, framförallt ska man inte vara på isen efter lunch.

”Ovanliga vattenflöden i år”

Förutom att det är våris pekas två andra orsaker ut till att isen är extra instabil just nu. Den ena är att det är snö på isen som isolerar den och döljer dess svagheter. Och den andra är vattenflödet. Enligt Livräddningssällskapet har det varit ovanligt höga vattenflöden i år på grund av en regnig höst och flera tidiga snösmältningar.

Vilka brukar drabbas av olyckor?

– Om man ska generalisera så är det äldre män för att de tror att de vet bäst, säger Jan Insulander.

Isarna i Väst

Per Göran Tenbrink som är ordförande för skridskoförening Sjuhärad i Borås tycker att det är svårt att uttala sig om isen i hela landet för att det beror på vädret och vädret varierar. Om Västsverige säger han:

– Isen i Västsverige håller på att försvinna och blir svårare och svårare att läsa. Det beror helt enkel på att temperaturen varierar.

”Okunnighet är farlig”

Men samtidigt vill Per Göran Tenbrink betona att det inte handlar om att isen i sig är farlig utan om folks okunnighet.

- Om man har kunskap så är ingenting farligt egentligen. Om okunniga ger sig ut på is utan att ta hänsyn till riskerna så är det inte isen som är problemet utan okunnigheten. Isen är bara fruset vatten i olika former.